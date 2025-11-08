  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба о том, как объяснить, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: «Легко. Мы лучше»
13

Дзюба о том, как объяснить, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: «Легко. Мы лучше»

Дзюба о том, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: мы лучше.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему «Акрон» обошел в таблице московское «Динамо». 

– Как объяснить, что «Акрон» выше Карпина в таблице?

– Легко. Мы лучше, – ответил Дзюба.

Напомним, «Акрон» сегодня обыграл «Динамо» 2:1 и обошел московский клуб в таблице. «Акрон» идет 8-м, «Динамо» – 9-м.

Как Дзюба мотивирует «Акрон»? Впечатляющая речь на ВидеоСпортсе’‘

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?3834 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАртем Дзюба
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» идет хуже сезона, когда вылетели. Жуткий итог 1-го круга
24 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Акрону», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
44 минуты назадLive
«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
сегодня, 13:04
«Динамо» дома проиграло «Акрону» – 1:2. Пестряков, Лончар и Сергеев забили во 2-м тайме
сегодня, 12:55
Главные новости
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Тель сравнял на 84-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Карпин оценил первый круг «Динамо»: «Двойка. Или единица. Или ноль – как хотите»
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы»
14 минут назадLive
Мостовой о поражении «Динамо»: «Смеялся с комментаторов – ни одного плохого слова не скажут. Проигрывал бы «Спартак» – разорвали бы тренера. А тут все нормально»
19 минут назад
Карпин о «Динамо»: «Никому не интересно, что я могу рассказывать. Видим в таблице то, что получилось. Против «Акрона» играли медленно, не хватало скоростей»
33 минуты назад
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
44 минуты назадТесты и игры
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Акрону», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
44 минуты назадLive
У Карпина худший старт в «Динамо» за последние 19 лет – 17 очков в 15 матчах чемпионата. Пропустили 23 гола – такого не было с 2001-го
52 минуты назад
«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30
сегодня, 13:09
«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
сегодня, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Кандидатуру Станковича не будем рассматривать. Он очень много говорит и очень мало делает». Директор «Металлиста» из Королева – на предложение Губерниева Деяну возглавить клуб
7 минут назадВидео
Тедеев про 2:1 с «Динамо»: «Автобус «Акрона» был с наворотами. Игра требовала действовать так»
11 минут назад
Первая лига. «Родина» принимает «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
13 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Неома», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Ахли»
24 минуты назадLive
«Атлетико» – «Леванте». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
34 минуты назад
«Байер» – «Хайденхайм». Шик и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
34 минуты назад
«Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
34 минуты назад
«Унион» – «Бавария». Кейн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
34 минуты назад
«Пари НН» – «Рубин». 0:0 – автогол Ставера отменили. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Агаларов и Кисляк в старте. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive