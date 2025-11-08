Дзюба о том, как объяснить, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: «Легко. Мы лучше»
Дзюба о том, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: мы лучше.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему «Акрон» обошел в таблице московское «Динамо».
– Как объяснить, что «Акрон» выше Карпина в таблице?
– Легко. Мы лучше, – ответил Дзюба.
Напомним, «Акрон» сегодня обыграл «Динамо» 2:1 и обошел московский клуб в таблице. «Акрон» идет 8-м, «Динамо» – 9-м.
Как Дзюба мотивирует «Акрон»? Впечатляющая речь на ВидеоСпортсе’‘
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости