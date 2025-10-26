«Мне все тяжелее смотреть полные игры, да и онлайн подупал – это логично. За десятки матчей только парочка была интересной». Спиряков о Медиалиге

Евгений Спиряков рассказал, что ему стало менее интересно смотреть WINLINE МФЛ.

«Шутки шутками про два удара в створ за два часа в матче «СиндЕкат » – «Литы », но ведь действительно непонятно: что с этим делать?

Как шальные уже никто играть не будет. Мне кажется, за десятки матчей только парочка была прям интересными и яркими. Мне все тяжелее смотреть полные игры, честно говоря, да и онлайн тоже подупал – это логично.

Смотрю только «Амкал», потому что искренне болею за клуб. А как быть с остальным? Ведь сегодняшние 0:0 даже не стали удивлением для меня, я только этого и ждал», – сказал бывший вратарь «Амкала ».