  • «Не знаю, что делал бы, если бы не помощь болельщиков, Маврина и «Динамо». Форвард «Амкала» Костюков о восстановлении
0

Степан Костюков рассказал о финансовом аспекте своего тяжелого восстановления.

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.

«Все лечение стоило около миллиона рублей. 200 тысяч прислали болельщики, я открывал сбор средств. 150 тысяч передал мой одноклубник Вася Маврин, он продал свою футболку на аукционе. Я даже занимал на лечение, но «Динамо» все полностью компенсировало.

Они сами предложили: «Скажи, сколько потратил, мы все вернем». Я показал чеки, и они перевели деньги.

Я им очень благодарен. Не знаю, что делал бы, если бы не «Динамо». Их поступок очень подкупил – я даже погрузился в изучение истории клуба», – рассказал форвард «Амкала».

Я вернулся на поле после открытого перелома

Выиграй футболку Костюкова с автографом

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
