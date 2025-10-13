1

Форвард ФК «Матч ТВ» Сичкар поедет на просмотр в «Балтику»

«Балтика» пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Игоря Сичкара.

«Андрей Викторович [Талалаев, главный тренер «Балтики»] славится тем, что любит просматривать молодых талантов. Игорь Сичкар отправляется в «Балтику». Пока на просмотр. Это очень хороший шаг: для него, карьеры, клуба. Это показывает, что футболисты Медиалиги могут конкурировать с игроками РПЛ.

Перехода пока нет, но если случится, ждем ништяков. «Балтика» порядочная команда. Сичкара оцениваем только в денежном эквиваленте. Мы хотим выиграть следующий сезон Медалиги, поэтому нам нужны только бабки», – рассказал спортдир «Матч ТВ» Никита Саламатов.

Сичкару – 24 года. Он пришел в «Матч ТВ» перед WINLINE МФЛ-6. В сезоне и Кубке Лиги он провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В 2025-м Сичкар еще выступал за любительский «Фанком» из Кирова в FONBET Кубке России (3 матча, 1 гол). Команда должны была играть уже в пятом раунде, но ей выписали технарь за участие дисквалифицированного игрока.

Наивысший профуровень, на котором играл Сич – «Знамя Ногинск» из Второй лиги Б. Клуб провел 53 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

После 11 туров «Балтика» идет в Мир РПЛ на 5 месте, отставая от ЦСКА, идущего первым – на 4 очка.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»
logoБалтика
logoWinline Кубок Медиалиги
Никита Саламатов
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
Игорь Сичкар
logoФК Матч ТВ
logoФанком
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медиакоманды «Матч ТВ»
7вчера, 13:15
«Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче – 5:0. Команда Генича впервые сыграла против клуба РПЛ
5вчера, 11:00
Учительница написала заявление в полицию на медиафутболиста Корша за несанкционированное мероприятие – он хотел провести сходку с подписчиками возле школы
5310 октября, 19:41
«Цифровой аутизм слишком сильно залез в жизнь Пантеры, телефон надо убирать». Сослан Гатагов об экс-форварде «Ростова»
29 октября, 12:11
Главные новости
Герман об уходе Жабборова: «Делаем выбор в пользу игроков, которые более стабильны, надежны, и готовы жертвовать личными амбициями ради командных достижений»
вчера, 20:16
Команда Элджея проиграла Sky Club рэпера Macan, команда Кириленко – победила T-Squad Текилы в Media Basket
3вчера, 20:07
«Просто хорошие футболисты не выигрывают плей-офф. Выигрывают злые!» Смирнов о вылете 2Drots из Кубка Лиги
вчера, 17:32
«Агуэро предложил игроку 15 тысяч евро в месяц. Это безумие. Нам пришлось ввести потолок зарплат». Пике о Кингс Лиге
9вчера, 14:42
«Провальный год». Фрол об итогах сезона для 2Drots
вчера, 13:55
«Мы команда или кто? Вышли все вальяжные! Футболисты, #####!» Лактионов в перерыве матча с «СиндЕкатом»
вчера, 11:33
«Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче – 5:0. Команда Генича впервые сыграла против клуба РПЛ
5вчера, 11:00
Газдан: «Никогда не видел такую «Десятку»: они были разъярены, что-то не получалось. У них есть слабые стороны. Шансы на выход в финал – 50 на 50»
вчера, 10:17
Маврин о 2Drots: «Не понимаю, как объяснить отсутствие гипержелания побеждать»
11 октября, 21:15
ФК «10 обыграл «СиндЕкат» в финале элитного дивизиона, 2Drots проиграл Lit Energy в дивизионе претендентов Кубка Лиги
111 октября, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Возможно, однажды я снова буду работать в «Барсе». Но сейчас хочу сосредоточиться на развитии медиалиги». Пике о Кингс Лиге
вчера, 18:54
Экс-форвард 2Drots Обрывков дебютировал за тульский «Арсенал» в Первой лиге
3вчера, 13:41
«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медиакоманды «Матч ТВ»
7вчера, 13:15
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1010 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40