Форвард ФК «Матч ТВ» Сичкар поедет на просмотр в «Балтику»

«Балтика» пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Игоря Сичкара.

«Андрей Викторович [Талалаев, главный тренер «Балтики»] славится тем, что любит просматривать молодых талантов. Игорь Сичкар отправляется в «Балтику». Пока на просмотр. Это очень хороший шаг: для него, карьеры, клуба. Это показывает, что футболисты Медиалиги могут конкурировать с игроками РПЛ .

Перехода пока нет, но если случится, ждем ништяков. «Балтика» порядочная команда. Сичкара оцениваем только в денежном эквиваленте. Мы хотим выиграть следующий сезон Медалиги, поэтому нам нужны только бабки», – рассказал спортдир «Матч ТВ » Никита Саламатов .

Сичкару – 24 года. Он пришел в «Матч ТВ» перед WINLINE МФЛ-6. В сезоне и Кубке Лиги он провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В 2025-м Сичкар еще выступал за любительский «Фанком» из Кирова в FONBET Кубке России (3 матча, 1 гол). Команда должны была играть уже в пятом раунде, но ей выписали технарь за участие дисквалифицированного игрока.

Наивысший профуровень, на котором играл Сич – «Знамя Ногинск» из Второй лиги Б. Клуб провел 53 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

После 11 туров «Балтика » идет в Мир РПЛ на 5 месте, отставая от ЦСКА, идущего первым – на 4 очка.