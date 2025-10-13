0

«Лучше провести в Абхазии, Сочи, Краснодаре или Ростове». Равшан о финале Кубка Лиги в Китае

Равшан Джульпаев рассказал, где бы хотел видеть финал WINLINE Кубка Лиги.

«Полностью согласен со словами Миши Литвина, что финал в Китае не нужен.

Мне кажется, это просто вызов, для остальных показать, что Медиалига открыта для игр с международными командами.

По-моему, лучше провести в Абхазии, Сочи, Краснодаре или Ростове было бы не плохо», – сказал президент Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’‘ Савелию Стовба.

Заключительные матчи Кубка Лиги пройдут в китайских городах Санья и Ваньнин.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
