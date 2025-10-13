«Лучше провести в Абхазии, Сочи, Краснодаре или Ростове». Равшан о финале Кубка Лиги в Китае
Равшан Джульпаев рассказал, где бы хотел видеть финал WINLINE Кубка Лиги.
«Полностью согласен со словами Миши Литвина, что финал в Китае не нужен.
Мне кажется, это просто вызов, для остальных показать, что Медиалига открыта для игр с международными командами.
По-моему, лучше провести в Абхазии, Сочи, Краснодаре или Ростове было бы не плохо», – сказал президент Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’‘ Савелию Стовба.
Заключительные матчи Кубка Лиги пройдут в китайских городах Санья и Ваньнин.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости