2Drots сыграют с Lit Energy в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги
2Drots встретятся с Lit Energy в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Медиалиги.
Команда, одержавшая победу, сыграет с победителем пары «Броуки» – СКА. Проигравшая команда покинет турнир.
Кубок Медиалиги
11 октября, суббота
Дивизион претендентов, 1/2 финала
2Drots – Lit Energy. Начало – в 16:00.
Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужников».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
