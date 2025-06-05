2Drots вылетели в 1/8 финала Медиалиги, проиграв Lotus Music. Холанд забил на последних секундах
2Drots проиграли Lotus Music в 1/8 финала Winline Медиалиги.
Winline Медиалига, 1/8 финала
5 июня, четверг
2Drots – Lotus Music – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Холанд (50).
2Drots: Ландаков, Евтушенко, Сальников, Вульфов, Логинов, Манаев, Черномырдин, Газданов, Щербаков, Терехов, Курзенев.
Lotus Music: Ермаков, Дасаев, Карл, Кокаев, Звонков, Плиев, Опоку, Лях, Бурыкин, Гайдуков, Холанд.
Матч прошел в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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