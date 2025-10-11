  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Эдамс: «Lit Energy больше хотели победить. Ты не можешь играть на поле, когда у тебя 11 Неймаров. Нужны голодные куйщики в команду»
0

Эдамс: «Lit Energy больше хотели победить. Ты не можешь играть на поле, когда у тебя 11 Неймаров. Нужны голодные куйщики в команду»

Эдамс отреагировал на вылет 2Drots из WINLINE Кубка Медиалиги.

«Я не могу быть объективным, но если взглянуть правде в глаза – закономерный результат. Тут даже подходит фраза, которая мне не нравится: «Они больше хотели, поэтому они заслужили».

Но, когда проигрывается борьба и подборы – никак не выиграть, поэтому это наш провал.

Есть вопросы, возможно, не по самоотдаче. Ты не можешь играть на поле, когда у тебя одиннадцать Неймаров, условно. Нужны те, кто отберет мяч и даст его тем, кто будет создавать моменты. А создавать без отборов ты не можешь, поэтому нужны голодные куйщики. Ребята, которые будут носить рояль, а кто-то уже там впереди будет на нем играть.

Если мы внизу самом по всем параметрам, связанным с борьбой, то дураку понятно, что не хватило баланса между теми, кто мог куваться, и теми, кто мог создавать.

Мы забили один гол с игры и в целом все матчи скрепя зубы прошли. Понятное дело, что будут перестановки, изменения. В любом случае, даже если бы мы выиграли МФЛ – всегда нужны новые футболисты, они точно нужны, сто процентов», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

2Drots уступили Lit Energy (1:2) в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги и покинули турнир.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoЭдамс
logoLit Energy
logo2Drots
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Некит о вылете 2Drots из Кубка Лиги: «Тренерский штаб остается на следующую Медиалигу»
сегодня, 17:03
2Drots уступили Lit Energy в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги и покинули турнир
сегодня, 15:45
Главные новости
ФК «10 играет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги
59 минут назадLive
Некит о вылете 2Drots из Кубка Лиги: «Тренерский штаб остается на следующую Медиалигу»
сегодня, 17:03
2Drots уступили Lit Energy в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги и покинули турнир
сегодня, 15:45
Дмитрий Егоров: «4:0 в матчах со СКА. Баста поет песни, а мы играем в футбол»
сегодня, 12:17
«Броуки» минимально переиграли СКА и вышли в 1/2 финала Кубка Лиги
2сегодня, 11:30Live
Райзен назвал Писарского преступником после удара локтем по лицу Грине. Баста посоветовал президенту «Броуков» обратиться в полицию
28сегодня, 10:15
В Медиалиге арбитры смогут показывать желтые карточки после просмотра ВАР
сегодня, 10:07
Команда NILETTO сыграет с «Качает Россия», Hoops – против БК «10» в Media Basket
сегодня, 09:15
Егоров о СКА: «Ощущение, что им дозволено больше, чем остальным. Почему в таких же эпизодах удаляют представителей других команд, у которых нет таких крутых покровителей?»
сегодня, 09:00
ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона, 2Drots – с Lit Energy в дивизионе претендентов Кубка Лиги
1сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10вчера, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54