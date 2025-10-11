Эдамс: «Lit Energy больше хотели победить. Ты не можешь играть на поле, когда у тебя 11 Неймаров. Нужны голодные куйщики в команду»

Эдамс отреагировал на вылет 2Drots из WINLINE Кубка Медиалиги.

«Я не могу быть объективным, но если взглянуть правде в глаза – закономерный результат. Тут даже подходит фраза, которая мне не нравится: «Они больше хотели, поэтому они заслужили».

Но, когда проигрывается борьба и подборы – никак не выиграть, поэтому это наш провал.

Есть вопросы, возможно, не по самоотдаче. Ты не можешь играть на поле, когда у тебя одиннадцать Неймаров, условно. Нужны те, кто отберет мяч и даст его тем, кто будет создавать моменты. А создавать без отборов ты не можешь, поэтому нужны голодные куйщики. Ребята, которые будут носить рояль, а кто-то уже там впереди будет на нем играть.

Если мы внизу самом по всем параметрам, связанным с борьбой, то дураку понятно, что не хватило баланса между теми, кто мог куваться, и теми, кто мог создавать.

Мы забили один гол с игры и в целом все матчи скрепя зубы прошли. Понятное дело, что будут перестановки, изменения. В любом случае, даже если бы мы выиграли МФЛ – всегда нужны новые футболисты, они точно нужны, сто процентов», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

2Drots уступили Lit Energy (1:2) в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги и покинули турнир.