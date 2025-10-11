Некит о вылете 2Drots из Кубка Лиги: «Тренерский штаб остается на следующую Медиалигу»
– Такой результат – это провал для 2Drots?
– Точно неудовлетворительный результат, потому что мы ставим самые высокие задачи, а это ранний вылет.
– Как отреагировал на слова Сэма о том, что сегодня была проверка 2Drots: команда или сборище футболистов?
– Сэму изнутри, значит, виднее, я не знаю. Будем делать все, чтобы у нас появилась команда. Сложно. Любые эмоции после такого обидного поражения имеют место быть. Сэм отдает все свои силы всегда на поле, он капитан нашей команды. В его самоотдаче нет никаких сомнений.
– Есть вопросы к тренерскому штабу?
– На все вопросы, которые могут возникать, мы всегда получаем ответы. Претензий нет, но вопросы какие-то, конечно, имеются, но мы это уже обговорили.
– Тренерский штаб остается дальше работать?
– Мы сразу сказали, что этот тренерский штаб Кубок Лиги и следующую Медиалигу точно будет работать, на такой период мы рассчитываем, – сказал президент 2D в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
2Drots уступили Lit Energy (1:2) в полуфинале дивизиона претендентов Кубка Лиги и покинули турнир.
Летом 2025-го Дмитрий Смирнов стал главным тренером 2Drots. В тренерский штаб вошли Шамиль Курбанов, Александр Шуленин и Дмитрий Ершов.