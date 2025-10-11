ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги
ФК «10 встретится с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.
Кубок Медиалиги
11 октября, суббота
Элитный дивизион, финал, первый матч
ФК «10» – «СиндЕкат». Начало – в 20:00.
Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужников».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
