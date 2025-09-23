Глава МФЛ Осипов о Роналдиньо: «В России его вряд ли стоит ждать. Можем увидеть в Китае на финале Кубка Медиалиги»
Николай Осипов рассказал о возможном появлении Рональдиньо в Медиалиге.
Напомним, Роналдиньо стал амбассадором букмекера WINLINE.
«Мы играем финал в Китае, а там Роналдиньо пользуется повышенной популярностью. Я бы метил интеграцию Роналдиньо под спецпроекты в Медиалиге в нашей финальной части сезона. Игру за какой-то отдельный клуб я себе слабо представляю. А вот как большая звезда активностей Медиалиги Рони вполне в состоянии участвовать.
Внутри России вряд ли стоит его ждать, поскольку у нас финал пройдет не в нашей стране. Поэтому ближайшая возможность увидеть Рональдиньо может быть в Китае на финале», – сказал президент Медиалиги.
Ранее Осипов сообщил, что решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут в Китае.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ЭКС | Медиафутбол»
