«Зачем «Амкал» Медведева выпускает? Это попытка какой-то контракт подписать?» Егоров о перформансе медийного клуба

Дмитрий Егоров не понимает, зачем «Амкал» выпустил Александра Медведева на поле.

70-летний советник председателя «Зенита » вышел в стартовом составе «Амкала» на матч дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Lit Energy (0:0, перерыв).

«Зачем «Амкал» Медведева выпускает? В чем прикол? Что это??? Игра на вылет. Это попытка какой-то контракт подписать или что?

Ну, почему не Блатов , Сибскана , Чужой или кто-то там из легенд? А повторение перфа из Кубка России. Масштабирование интересов?

Вся трибуна «Амкала » реально заряжает: МЕДВЕДЕВ. Надеюсь, Панов получит работу в профессиональном футболе, а «Амкал» хороший контракт, на который повлияет Иваныч – иначе зачем зачем все это?» – написал президент «БроукБойз ».

