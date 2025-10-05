Вратарь 2Drots Ланда отразил 2 пенальти за 2 минуты. В Медиалиге нет добиваний после 11-метровых – такое правило хочет ввести ФИФА

Вратарь 2Drots Дмитрий Ландаков отбил два пенальти подряд за две минуты.

Арбитр Илья Тришин назначил два пенальти за две минуты за игру рукой в штрафной в ответном матче 1/2 финала элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги между 2Drots и «СиндЕкатом».

Голкипер 2Drots Дмитрий Ландаков отразил оба 11-метровых удара – в исполнении Алексея Герасимова и Артема Юсупова.

В Медиалиге запрещены добивания после отбитого вратарем пенальти. Международная федерация футбола (ФИФА ) планирует внести такое изменение в правило, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер. Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB ).