Вратарь 2Drots Ланда отразил 2 пенальти за 2 минуты. В Медиалиге нет добиваний после 11-метровых – такое правило хочет ввести ФИФА
Вратарь 2Drots Дмитрий Ландаков отбил два пенальти подряд за две минуты.
Арбитр Илья Тришин назначил два пенальти за две минуты за игру рукой в штрафной в ответном матче 1/2 финала элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги между 2Drots и «СиндЕкатом».
Голкипер 2Drots Дмитрий Ландаков отразил оба 11-метровых удара – в исполнении Алексея Герасимова и Артема Юсупова.
В Медиалиге запрещены добивания после отбитого вратарем пенальти. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести такое изменение в правило, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер. Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости