Некит: «Я бы Тришина-взяточника проверил. Этот судья всегда нас убивает»

Некит остался недоволен судейством матча 2Drots – «СиндЕкат».

2Drots проиграл «СиндЕкату » в серии буллиталити (0:1, 13:14 Б) и вылетел в дивизион претендентов WINLINE Кубка Лиги.

«Я бы Тришина-взяточника (главного арбитра матча – Спортс’‘) проверил бы. Вот и все, что я скажу. Этот судья всегда берет и у нас убивает. Я знаю много история, но если хотите так, то давайте раскрывать правду. Других слов у меня нет.

Он всегда нам гадит: все решения. Не знаю, кто это делает. Не знаю, кто назначает судей. Но человек понимает: он почему-то обижен на 2Drots, его ставят на наш матч, и у нас все идет по #####», – сказал президент 2Drots.