Подберезкин о 2Drots: «Азамат хотел встретиться с ними – вот в нижней сетке и встретятся»
Вячеслав Подберезкин высказался о 2Drots и ФК «10» после матча.
«СиндЕкат» обыграл 2Drots (1:0, 14:13 Б) в ответном полуфинале WINLINE Кубка Медиалиги. 2Drots упали в дивизион претендентов, где сыграет с Lit Energy.
«У нас были ожидания, что дойдем до финала верхней сетки, а у других – нет. Очень много планов о больших матчах порушено. Сначала матч 2Drots – «Амкал», сейчас 2Drots – «Десятка».
А мы идем по своему плану. Азамат хотел встретиться с «Дротами» – вот в нижней сетке и встретятся», заявил сказал игрок и руководитель «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.
«СиндЕкат» встретится с ФК «10» в финале элитного дивизиона.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости