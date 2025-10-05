Подберезкин о 2Drots: «Азамат хотел встретиться с ними – вот в нижней сетке и встретятся»

Вячеслав Подберезкин высказался о 2Drots и ФК «10» после матча.

«СиндЕкат» обыграл 2Drots (1:0, 14:13 Б) в ответном полуфинале WINLINE Кубка Медиалиги. 2Drots упали в дивизион претендентов, где сыграет с Lit Energy.

«У нас были ожидания, что дойдем до финала верхней сетки, а у других – нет. Очень много планов о больших матчах порушено. Сначала матч 2Drots – «Амкал », сейчас 2Drots – «Десятка» .

А мы идем по своему плану. Азамат хотел встретиться с «Дротами» – вот в нижней сетке и встретятся», заявил сказал игрок и руководитель «СиндЕката » в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.

«СиндЕкат» встретится с ФК «10» в финале элитного дивизиона.