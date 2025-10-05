2Drots сыграет с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале Кубка Лиги. В первом матче 2D победил – 1:0
2Drots встретится с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале WINLINE Кубка Медиалиги.
Команда, проигравшая по сумме двух встреч, упадет в дивизион претендентов, где сыграет с победителем пары СКА – Lotus Music.
Кубок Медиалиги
5 октября, воскресенье
Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч
2Drots – «СиндЕкат». Начало – в 14:00. Первый матч – 1:0.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
