2Drots сыграет с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале Кубка Лиги. В первом матче 2D победил – 1:0

2Drots встретится с «СиндЕкатом» в ответном полуфинале WINLINE Кубка Медиалиги.

Команда, проигравшая по сумме двух встреч, упадет в дивизион претендентов, где сыграет с победителем пары СКА – Lotus Music.

Кубок Медиалиги

5 октября, воскресенье

Элитный дивизион, полуфинал, ответный матч

2Drots – «СиндЕкат ». Начало – в 14:00. Первый матч – 1:0.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.