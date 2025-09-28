  • Спортс
  • Егоров отменил поездку на матч «Реала» в Казахстан и с семьей в Турцию из-за ситуции в «Броуках»: «Капитан должен быть на корабле в тяжелые моменты»


Егоров отменил поездку на матч «Реала» в Казахстан и с семьей в Турцию из-за ситуции в «Броуках»: «Капитан должен быть на корабле в тяжелые моменты»

Дмитрий Егоров объяснил отставку Дмитрия Кузнецова из «БроукБойз».

«Если коротко о Дмитрии Кузнецове. Прям совсем.

Само его назначение было встречено так себе. Сами понимаете, история такая, убираем тренера после финала, которого забанила лига. Тут уж не каждый войдет.

Во всех ситуациях с этого времени я пытался сглаживать любые углы, чтобы Кузнецову было комфортнее. Была уйма различных ухищрений, чтобы либо разрешить конфликтные ситуации, либо не доводить их до конфликта. Был ряд моментов, когда надо было вмешаться и проявить жесткость в том числе в плане дисциплины (не игроков), но на эти моменты закрывались глаза.

В итоге, я потерял тот момент, когда команда и клуб погрязли в таком бардаке, что мне в один момент стало страшно. Я пришел в клуб и понял – это вообще не то, чего мы строили. Сопровождалось это постоянными манипуляциями об уходе от человека, которого ты наоборот пытался интегрировать. Это поражало. Один раз. Два. Три. Но дальше – меньше слов, больше дела.

Пора наводить порядок. Те, кто не хочет порядка, не хочет работать – будут уходить прямо в режиме онлайн. Благо » не профклуб. Сегодня была хорошая пища для размышлений: как в положительном плане, так и в люто отрицательном. Шутки закончились.

Сегодня я отменил поездку на «Реал» в Казахстан и не стал брать билет в Турцию с Настей и дочкой. Капитан в тяжелые моменты должен быть на корабле и день, и ночь. Если тонуть, то у себя на месте», – написал президент «Броуков».

Кузнецов пришел в «БроукБойз» в июле. С ним команда дошла до 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
