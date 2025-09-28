0

«Амкала» не удивил. Фаворит сезона – «Десятка». Вратарь «Матч ТВ» Муха после вылета из Кубка Лиги

Муха назвал «Десятку» главным фаворитом WINLINE Кубка Лиги.

– Было близко?

– Очень близко. Ничья была, #### (смеется)! Но отменили гол. К сожалению, наш игрок не разобрался в ситуации, так как мяч летел в ворота, а он зачем-то коснулся.

– Если бы он не коснулся, то была бы ничья?

– А дальше уже как получилось бы. Игра была до гола. «Амкал» забил первым. Тяжело вскрывать оборону, хотя моменты у нас были. Мы забили, но офсайд нам помешал.

– Не удивила игра «Амкала»?

– Ничего удивительного. «Амкал» давно не показывает полную доминацию над командами. «Десятка» сейчас в полном порядке и по футболу, и по другим моментам. Она сегодня и показала. А с «Амкалом» можно бороться, тем более они устали после кубкового матча.

– «Амкал» не является фаворитом?

– Однозначно нет. Для меня фаворит этого сезона «Десятка». «Амкал» тоже фаворит, но не главный, – сказал голкипер ФК «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Матч ТВ» вылетел в третьем раунде дивизиона претендентов Кубка Лиги, проиграв действующему обладателю трофея «Амкалу» (0:1).

С 2023-го по 2024-й Муха выступал за «Амкал».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
