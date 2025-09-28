Кузнецов покинул «Броуков». Специалист отработал в клубе два с половиной месяца
«БроукБойз» объявили о расставании с 60-летним специалистом. Клуб сообщил об этом за несколько минут до старта полуфинального матча элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги против ФК «10».
«Дмитрий Кузнецов принял решение покинуть «БроукБойз». В матче с «Десяткой» клуб останется без главного тренера. Все подробности позже», – написали в телеграм-канале клуба.
Кузнецов был назначен главным тренером «Броуков» 14 июля. Ранее специалист временно исполнял обязанности главного тренера «БроукБойз» в ответном полуфинале против «СиндЕката» (2:0) и финале шестого сезона Медиалиги против «Амкала» (0:2).
Кузнецов на посту тренера «БроукБойз» провел два с половиной месяца. Вместе с тренером клуб дошел до 4-й стадии FONBET Кубка России, которая стала рекордной для команды. Также клуб занял второе место в групповом этапе Кубка Лиги.
Напомним, специалист покинул 2Drots 7 июля. Кузнецов работал в клубе с 2021 года.