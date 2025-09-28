1

Кузнецов покинул «Броуков». Специалист отработал в клубе два с половиной месяца

Дмитрий Кузнецов покинул «БроукБойз».

«БроукБойз» объявили о расставании с 60-летним специалистом. Клуб сообщил об этом за несколько минут до старта полуфинального матча элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги против ФК «10».

«Дмитрий Кузнецов принял решение покинуть «БроукБойз». В матче с «Десяткой» клуб останется без главного тренера. Все подробности позже», – написали в телеграм-канале клуба.

Кузнецов был назначен главным тренером «Броуков» 14 июля. Ранее специалист временно исполнял обязанности главного тренера «БроукБойз» в ответном полуфинале против «СиндЕката» (2:0) и финале шестого сезона Медиалиги против «Амкала» (0:2).

Кузнецов на посту тренера «БроукБойз» провел два с половиной месяца. Вместе с тренером клуб дошел до 4-й стадии FONBET Кубка России, которая стала рекордной для команды. Также клуб занял второе место в групповом этапе Кубка Лиги.

Напомним, специалист покинул 2Drots 7 июля. Кузнецов работал в клубе с 2021 года.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Броуков»
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
logo2Drots
logoWinline Медиалига
трансферы
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
ФК «10» играет с «БроукБойз» в полуфинале элитного дивизиона Кубка Лиги. Кузнецов покинул «Броуков» за несколько минут до старта матча
сегодня, 13:26Live
«Игра забудется, трофей останется». Сэмио о плохой результативности 2Drots
сегодня, 12:31
2Drots сыграет с «СиндЕкатом», «Амкал» против «Матч ТВ» в матче на вылет. Расписание и результаты 5-й недели Кубка Лиги
сегодня, 08:22
2Drots обыграл «СиндЕкат» в первом полуфинальном матче элитного дивизиона Кубка Лиги
сегодня, 12:05
Станос: «Хотел бы сыграть с «Амкалом». Дал бы 90%, что они пройдут»
сегодня, 09:58
«Амкал» встретится с «Матч ТВ» в матче на вылет из Кубка Лиги
сегодня, 08:46
«Будет турне в Европу. Нас там ждут». Осипов анонсировал новые выезды для Медиалиги
2вчера, 19:52
Lit Energy обыграли «Титан» в дивизионе претендентов Кубка Лиги. В следующем раунде команда Литвина сыграет с победителем пары «Амкал» – «Матч ТВ»
вчера, 19:00
«Писарского удалять нельзя. «Варвары» скажут, что это удаление. ##### это шоу нужно тогда?». Дато о судействе матча «Альфа-Банка» – СКА
1вчера, 18:43
«Писарский встает и бьет локтем человеку в лицо. Арбитр – трус, так как не удалил его». Гасилин о грубой игре нападающего СКА
10вчера, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
3вчера, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
4вчера, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
6вчера, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
226 сентября, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
526 сентября, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
1526 сентября, 11:47
Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер
126 сентября, 08:20
Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
25 сентября, 19:05