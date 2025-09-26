  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Нет антидота, который сдержит Дзюбу. Он лучший форвард страны – свой моментик найдет всегда». Гасилин о матче «Акрона» с «Ахматом» Черчесова
1

«Нет антидота, который сдержит Дзюбу. Он лучший форвард страны – свой моментик найдет всегда». Гасилин о матче «Акрона» с «Ахматом» Черчесова

Алексей Гасилин считает, что в РПЛ никто не сможет сдержать Артема Дзюбу.

— В следующем туре «Ахмат» будет принимать «Акрон». Черчесов против Дзюбы. Как вам такая вывеска?

— «Акрону» нужны очки. В «Ахмате» работает один из сильнейших наших тренеров. «Ахмат» плохо стартовал, Черчесов пришел в команду, и теперь они в середине таблицы. У грозненцев хороший подбор игроков. Видно, что тренерские идеи игроки выполняют. В целом думаю, что «Ахмат» должен победить.

— Станислав Саламович знает, как играть против Дзюбы, как будто может подсказать своим ребятам, что делать с ним. Не думаете так?

— Дзюба все равно может забить. Нет такого антидота, который сдержит его. Артем — лучший форвард нашей страны. Неважно, сколько ему лет, свой моментик Артем найдет всегда. Он прекрасно пользуется своими габаритами и играет в подыгрыше, — сказал бывший нападающий «Зенита».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68726 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoАлексей Гасилин
logoСтанислав Черчесов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой: «Такие ребята действительно дорого стоят»
3923 сентября, 12:26
Орзул о поцелуе с Дзюбой: «Мы просто общались, но случилось то, что случилось. Этот вечер разделил мою жизнь на до и после – была сильная травля»
13622 сентября, 08:56
Арбитр Бобровский о поведении Дзюбы на поле: «Когда все получается, Артем лучший друг для всех. Если что-то не так – может заводиться, гневно комментировать, подшучивать, как он умеет»
320 сентября, 03:45
Главные новости
Позиции ФИФА и УЕФА по Израилю, «Зенит» наказали за баннер про Дегтярева, «Спартаку» предлагают Федотова и Талалаева, волевая победа «Барселоны» и другие новости
236 минут назад
Моуринью получит в «Бенфике» около 3 млн евро в 1-й сезон и 4 – в 2-й. Неустойка при расторжении – менее половины годового оклада, сообщил Руй Кошта
759 минут назад
Семак о «Зените-2»: «Приглашать кого-то на тренировочный процесс нецелесообразно. В распоряжении «Зенита» 21 человек»
7сегодня, 03:10
Рамирес о паспорте РФ: «Очень много преимуществ, когда живешь в стране. Может, когда завершу карьеру, останусь в России, открою свое дело»
8сегодня, 02:52
Ван де Бек из «Жироны» выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла
12сегодня, 02:20
Павел Погребняк: «Уже пожил в Англии в свое время. Сейчас живу там, где хочу — в России»
9сегодня, 01:58
Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
88вчера, 22:21
Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»
28вчера, 22:05
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
вчера, 22:00Телеграм
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
19вчера, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»
8 минут назад
«У Кузяева может получиться интересная связка с Даку, а через год – переход на повышение». Новосельцев о хавбеке «Рубина»
240 минут назад
Гришин о том, что «Спартак» в 4 очках от 1-го места: «Если ругать, то только за качество игры. С такими полузащитой и атакой они должны по трешке класть тем, кто ниже классом»
3сегодня, 03:27
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко дисквалифицирован на 2 матча Кубка России (1 – условно) за ненормативную лексику в игре с «Балтикой»
2сегодня, 02:37
Сычев назвал «Динамо» претендентом на титул: «Не думаю, что они сняли задачу. Две победы – и первое место уже рядом. Все только начинается»
3сегодня, 01:44
Эберль о будущем Кейна: «Харри полностью предан «Баварии». Хотим добиться успеха вместе с ним как в этом сезоне, так и в будущем»
сегодня, 01:31
Мостовой о травмах Захаряна: «Не дай бог, это будет преследовать Арсена постоянно, но против физиологии не попрешь»
1сегодня, 01:16
Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»
6вчера, 22:34
Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют
6вчера, 22:02
Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
4вчера, 21:57