«Нет антидота, который сдержит Дзюбу. Он лучший форвард страны – свой моментик найдет всегда». Гасилин о матче «Акрона» с «Ахматом» Черчесова

Алексей Гасилин считает, что в РПЛ никто не сможет сдержать Артема Дзюбу.

— В следующем туре «Ахмат» будет принимать «Акрон». Черчесов против Дзюбы. Как вам такая вывеска?

— «Акрону» нужны очки. В «Ахмате» работает один из сильнейших наших тренеров. «Ахмат» плохо стартовал, Черчесов пришел в команду, и теперь они в середине таблицы. У грозненцев хороший подбор игроков. Видно, что тренерские идеи игроки выполняют. В целом думаю, что «Ахмат» должен победить.

— Станислав Саламович знает, как играть против Дзюбы, как будто может подсказать своим ребятам, что делать с ним. Не думаете так?

— Дзюба все равно может забить. Нет такого антидота, который сдержит его. Артем — лучший форвард нашей страны. Неважно, сколько ему лет, свой моментик Артем найдет всегда. Он прекрасно пользуется своими габаритами и играет в подыгрыше, — сказал бывший нападающий «Зенита».