  • Гасилин о рекорде 70-летнего Медведева: «Его установил великий человек! Александр Иванович – красавчик, этот рекорд никто не побьет!»
28

Алексей Гасилин оценил игру 70-летнего Александра Медведева за «Амкал».

«Я очень рад и счастлив, что знаком с этим человеком, что мы с ним играли на одном поле! Он побил рекорд в моих щитках! То, что Александр Иванович выходит на поле в 70 лет – это потрясающе, он шикарно выглядит. Это человек, который пропагандирует спорт и сам любит играть во все различные виды спорта. Он достиг всех возможных высот не только в футболе, но и в баскетболе и хоккее.

Мы должны понимать, что такой рекорд, который казалось бы, никто никогда не побьет, был установлен великим человеком! Я только рад, Александр Иванович – красавчик! Будем реалистами: на постоянной основе Медведев закрепиться в ЛФЛ или МФЛ не смог бы. Все-таки возраст имеет значение. А то, что он вышел и не испортил игру – мы это видели за 20 минут. «Амкал» играл 0:0, а когда Иваныча заменили, мы сразу пропустили. Посмотрите сами, это сухие факты! Думаю, этот рекорд уже никто не побьет», – сказал экс-нападающий «Зенита» и игрок «Альфа-Банки».

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (2:1). В стартовом составе медиакоманды вышел 70-летний Александр Медведев. Советник председателя «Зенита» провел на поле 23 минуты, 3 раза коснулся мяча и дважды сфолил. Функционер стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и пообещал проставиться в ресторане

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
