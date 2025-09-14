«Он был лучшим на поле. Победила Медиалига и зрители, которые смотрели одного из лучших игроков поколения». Гасилин о Нани в Медиалиге
Алексей Гасилин считает, что Нани был лучшим в матче «Альфа-Банка» – «Амкал».
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл в WINLINE Кубке Медиалиги за «Банку» против «Амкала» (1:3). Единственный гол «Банки» забил Нани – с пенальти.
«Большое спасибо нашему партнеру, что это возможно. Победила Медиалига, зрители, болельщики, которые смотрели одного из лучших игроков поколения.
Это наша общая большая победа. Посмотрите, как он играл – он был лучшим на поле. Есть еще варианты звезд, уже договорились – появится Руслан Пименов», – написал спортивный директор «Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
