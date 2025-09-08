«Амкал» зарубится с «Банкой», 2Drots встретятся с Lotus Music. Расписание 3-го раунда Кубка Лиги
Стало известно расписание 3-го тура Кубка Лиги.
WINLINE Кубок Лиги, 3-й тур
Дивизион претендентов
13 сентября, суббота
«Альтерон» – Chertanovo. Начало – в 11:30.
«Эгриси» – «Титан». Начало – в 14:30.
Fight Nights – СКА. Начало – в 17:30.
«Матч ТВ» – «Анжи». Начало – в 20:30.
Матчи пройдут в Красногорске.
Элитный дивизион
14 сентября, воскресенье
«Амкал» – «Альфа-Банка». Начало – в 14:30.
ФК «10» – «СиндЕкат». Начало – в 18:30.
Матчи пройдут в Москве на большом поле стадиона «Москвич».
15 сентября, понедельник
Lit Energy – «БроукБойз». Начало – в 17:00.
Lotus Music – 2Drots. Начало – в 21:00.
Матчи пройдут в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
