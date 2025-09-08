0

«Амкал» зарубится с «Банкой», 2Drots встретятся с Lotus Music. Расписание 3-го раунда Кубка Лиги

Стало известно расписание 3-го тура Кубка Лиги.

WINLINE Кубок Лиги, 3-й тур

Дивизион претендентов

13 сентября, суббота

«Альтерон» – Chertanovo. Начало – в 11:30.

«Эгриси» – «Титан». Начало – в 14:30.

Fight Nights – СКА. Начало – в 17:30.

«Матч ТВ» – «Анжи». Начало – в 20:30.

Матчи пройдут в Красногорске.

Элитный дивизион

14 сентября, воскресенье

«Амкал» – «Альфа-Банка». Начало – в 14:30.

ФК «10» – «СиндЕкат». Начало – в 18:30.

Матчи пройдут в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

15 сентября, понедельник

Lit Energy – «БроукБойз». Начало – в 17:00.

Lotus Music – 2Drots. Начало – в 21:00.

Матчи пройдут в Москве в спортивном городке «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
