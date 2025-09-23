Президент Медиалиги Осипов сыграет за «Амкал» против «Енисея» в FONBET Кубке России

Николай Осипов сыграет за «Амкал» против «Енисея» в 4-м раунде Кубка России.

– Пришла информация, что Николай Осипов станет президентом «Амкала» на игру с «Енисеем».

– Германа [президент «Амкала»] не будет на матче, но Николай Саныч [Осипов – глава WINLINE МФЛ] еще и будет играть.

Он с нами проведет несколько тренировок, – сказал главный тренер «Амкала» Виталий Панов .

«Амкал» сыграет с «Енисеем» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России 25 сентября в Красногорске на стадионе «Зоркий». Данная стадия является рекордной для медиакоманд. Еще ни один клуб Медиалиги не обыгрывал команду Первой лиги в Кубке страны.