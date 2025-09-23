Блатов – в заявке «Амкала» на матч с «Енисеем». Нападающий уже выступал за клуб с 2019-го по 2022-й

Виталий Панов рассказал, что «Амкал» заявил Виктора Блатова на матч Кубка России.

«Витя Блатов тренируется с нами. Мы его заявили на Кубок России. У нас, к сожалению, пропускают игру Ряба и Маричев , поэтому нам нужно менять что-то внутри. Есть резерв, но дополнительный нападающий понадобится», – заявил главный тренер «Амкала ».

Виктор Блатов выступал за «Амкал» с 2019-го по 2022 год. Форвард является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и вместе с командой выигрывал МКС-2021. Последним клубом нападающего стал FC Vibe.

Напомним, президент Медиалиги Николай Осипов сыграет за «Амкал» и станет президентом команды на игру с «Енисеем».

«Амкал» встретится с «Енисеем» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России 25 сентября в Красногорске на стадионе «Зоркий». Данная стадия является рекордной для медиакоманд. Еще ни один клуб Медиалиги не обыгрывал команду Первой лиги в Кубке страны.