  • Геннадий Орлов: «Глушенков – сильнейший россиянин в РПЛ. Ставлю его выше Батракова. Какое движение, какой поставленный удар!»
29

Геннадий Орлов: «Глушенков – сильнейший россиянин в РПЛ. Ставлю его выше Батракова. Какое движение, какой поставленный удар!»

Геннадий Орлов назвал Максима Глушенкова сильнейшим российским игроком РПЛ.

Полузащитник «Зенита» забил и сделал голевой пас на Луиса Энрике в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Глушенков показал, какого уровня это футболист. Какое движение, какой поставленный удар! А как он выждал паузу и навесил точно на голову Луису Энрике в эпизоде со вторым голом! 

Вот вам связка. Русский и бразилец в два хода оставили не у дел всю краснодарскую защиту (улыбается). На раз-два. Глушенков, как в гандболе, рукой закинул точно на голову Луису! Так что именно исполнительское мастерство двух футболистов сине-бело-голубых повлияло на итоговый счет.

На мой взгляд, сейчас Глушенков – сильнейший российский футболист в РПЛ. Поставлю его повыше Батракова. Я выражаю лишь свое личное мнение», – сказал комментатор.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10716 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
