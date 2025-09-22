Геннадий Орлов: «Глушенков – сильнейший россиянин в РПЛ. Ставлю его выше Батракова. Какое движение, какой поставленный удар!»

Геннадий Орлов назвал Максима Глушенкова сильнейшим российским игроком РПЛ.

Полузащитник «Зенита » забил и сделал голевой пас на Луиса Энрике в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Глушенков показал, какого уровня это футболист. Какое движение, какой поставленный удар! А как он выждал паузу и навесил точно на голову Луису Энрике в эпизоде со вторым голом!

Вот вам связка. Русский и бразилец в два хода оставили не у дел всю краснодарскую защиту (улыбается). На раз-два. Глушенков, как в гандболе, рукой закинул точно на голову Луису! Так что именно исполнительское мастерство двух футболистов сине-бело-голубых повлияло на итоговый счет.

На мой взгляд, сейчас Глушенков – сильнейший российский футболист в РПЛ. Поставлю его повыше Батракова . Я выражаю лишь свое личное мнение», – сказал комментатор.