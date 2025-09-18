Сперцян и Энрике – самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил цены игроков Мир РПЛ после закрытия трансферного окна в лиге.

Выше все оценены Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Луис Энрике из «Зенита» – по 25 млн евро.

Больше всех в цене прибавили Алексей Батраков («Локомотив», +11 млн евро до 23 млн), Матвей Кисляк (ЦСКА, +8 млн евро до 16 млн) и Сперцян (+5 млн евро).

Сильнее всех подешевели Жерсон («Зенит», минус 3 млн евро до 22 млн) и Ливай Гарсия («Спартак», минус 3 млн евро до 12 млн).

Самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt:

1-2. Луис Энрике, «Зенит» – 25 млн евро

1-2. Эдуард Сперцян, «Краснодар» – 25 млн евро

3. Алексей Батраков, «Локомотив» – 23 млн евро

4. Жерсон, «Зенит» – 22 млн евро

5. Жедсон Фернандеш, «Спартак» – 20 млн евро

6. Вендел, «Зенит» – 18 млн евро

7-8. Матвей Кисляк, ЦСКА – 16 млн евро

7-8. Константин Тюкавин, «Динамо» – 16 млн евро

9. Манфред Угальде, «Спартак» – 15 млн евро

10. Эсекьель Барко, «Спартак» – 14 млн евро.