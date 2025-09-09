Юрий Газинский: «Зачем мне Медиалига? Друзья позвали в первенство Краснодарского края – почему не побегать? У нас изумрудная поляна»

Юрий Газинский рассказал, почему не хочет играть в WINLINE Медиалиге.

– У Смолова – Медиалига, у Мартыновича – «Реал». А вы рубитесь в первенстве Краснодарского края за «Колос» из села Белая Глина.

– Зачем мне эта Медиалига? Опять оставлять семью из-за футбола? Друзья позвали на край – почему не побегать? У нас просто изумрудная поляна! Не у всех в РПЛ такие есть. Спокойно надеваю черные шиповки «адик» и свой часик играю.

– Как реагируют парни, когда к ним в село приезжает чемпион России?

– «Тебе че, делать нечего?»

– У меня такой же вопрос.

– А я не понимаю – что не так? Для себя поддерживаю форму, не убиваюсь, помогаю парням. По меркам РПЛ был не самым быстрым полузащитником, а там я – ракета, ха-ха! – сказал экс-хавбек «Краснодара» и сборной России.

В августе 36-летний Газинский объявил о профессиональной завершении карьеры. Он выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в клуб в 2024-м. За краснодарский клуб полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 голевые передач. В сезоне-2024/2025 он стал чемпионом России.

В составе сборной России Газинский провел 21 матч, забил один мяч в игре чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией (5:0).