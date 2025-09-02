Станос о посещаемости матчей Lit Energy: «Литвин показал, сколько он может собрать. Дальше он собирал столько, сколько хочет»

Станос высказался о посещаемости матчей Lit Energy в WINLINE Медиалиге.

– В прошлом сезоне к Lit Energy были вопросы по болельщикам. Начинали мощно, заполняли «Москвич»...

– Больше ни к кому нет вопросов по болельщикам?

– Изначально вы собирали очень много болельщиков. Видна разница по сравнению с другими матчами.

– Миша [Литвин] показал, сколько он может собрать. Дальше он собирал столько, сколько хочет. Может и хочет – разные вещи.

Он не хочет? А ему для чего? Поддержка? И так поддерживают. Достаточная трибуна она всегда есть. Даже та трибуна, которая приходит, когда Миша не хочет ее заполнять, на фоне остальных выглядит нормально. А полные трибуны... Вот, первый матч – захотели.

Кто сейчас в группе ниже нас идет? А, все. С 2Drots или «Броуками», возможно, тоже захочет и соберет – сказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

В первом туре Кубка Медиалиги Lit Energy вырвал победу у Lotus Music, забив красным мячом с пенальти в концовке матча.