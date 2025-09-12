Экс-судья Федотов о руке Алибекова в матче с «Рубином»: «Мяч попал в руку игроку «Махачкалы» от своего. Иванов принял правильное решение продолжить игру»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил спорный эпизод в матче «Рубина» и «Махачкалы» .

Махачкалинское «Динамо » на выезде уступило казанцам (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ . Главным арбитром матча был Сергей Иванов .

На 22-й минуте форвард хозяев Мирлинд Даку пробил низом из вратарской. Голкипер Давид Волк парировал удар, однако Джемал Табидзе попал в отставленную руку Муталипа Алибекова, когда пытался вынести мяч подальше от ворот.

«22 минута – правильное решение принимает Иванов и продолжает игру.

Мяч от своего попадает в руку своему в штрафной площади.

Но Иванов должен был показать желтую карточку за мобинг, когда игроки «Рубина» окружили арбитра.

Правильное решение: продолжить игру», – написал экс-арбитр Иванов в своем телеграм-канале.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»