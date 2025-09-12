Экс-судья Федотов о руке Алибекова в матче с «Рубином»: «Мяч попал в руку игроку «Махачкалы» от своего. Иванов принял правильное решение продолжить игру»
Экс-арбитр Игорь Федотов оценил спорный эпизод в матче «Рубина» и «Махачкалы» .
Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило казанцам (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.
На 22-й минуте форвард хозяев Мирлинд Даку пробил низом из вратарской. Голкипер Давид Волк парировал удар, однако Джемал Табидзе попал в отставленную руку Муталипа Алибекова, когда пытался вынести мяч подальше от ворот.
«22 минута – правильное решение принимает Иванов и продолжает игру.
Мяч от своего попадает в руку своему в штрафной площади.
Но Иванов должен был показать желтую карточку за мобинг, когда игроки «Рубина» окружили арбитра.
Правильное решение: продолжить игру», – написал экс-арбитр Иванов в своем телеграм-канале.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
