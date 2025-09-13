Экс-судья Федотов про удаление Станковича: «Чистейшая красная карточка. Тренер выбежал на поле, агрессировал, размахивал руками и кричал. Поведение неправильное»

Экс-судья Игорь Федотов поддержал удаление Деяна Станковича в игре с «Динамо».

«Это чистейшая красная карточка. Тренер выбежал на поле, агрессировал, размахивал руками и кричал.

Поведение неправильное от Станковича, конечно, но Егоров прав, что удалил его: вышел на поле, в такой манере тем более, – получил красную», – отметил Федотов .

Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом