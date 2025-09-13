Экс-судья Федотов про удаление Станковича: «Чистейшая красная карточка. Тренер выбежал на поле, агрессировал, размахивал руками и кричал. Поведение неправильное»
Экс-судья Игорь Федотов поддержал удаление Деяна Станковича в игре с «Динамо».
«Это чистейшая красная карточка. Тренер выбежал на поле, агрессировал, размахивал руками и кричал.
Поведение неправильное от Станковича, конечно, но Егоров прав, что удалил его: вышел на поле, в такой манере тем более, – получил красную», – отметил Федотов.
Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости