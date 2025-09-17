  • Спортс
  • Экс-судья Федотов о поведении Станковича: «Надо каждую игру удалять – руководству надоест. Перед матчем Деян обнимает арбитра, а после – оскорбляет. Во дворе за такое и лицо могут разбить»
Экс-судья Федотов о поведении Станковича: «Надо каждую игру удалять – руководству надоест. Перед матчем Деян обнимает арбитра, а после – оскорбляет. Во дворе за такое и лицо могут разбить»

Игорь Федотов предложил не щадить Деяна Станковича.

– Если арбитр Егоров написал дословно, за что был удален Станкович, а это была нецензурная брань, как указано в протоколе, возможно отстранение на четыре игры, но больше шести не дадут.

Не знаю, насколько для Станковича важны вообще эти наказания, раз он себя ведет так постоянно. Его все равно это не остановит. Надо каждую игру Станковича удалять – и на этом все закончится. Рано или поздно это надоест руководству.

Шесть матчей не смогут дать даже за оскорбление. То, что написали, как Станкович якобы называл арбитра – «путана», «сука». «Сука» – это вообще литературное слово. Поэтому здесь чисто по регламенту КДК от двух до четырех матчей прописано.

Руководство должно воздействовать на тренера. Есть ошибки, и все понимают недовольство тренерского штаба. Тем более если эти ошибки еще признают в ЭСК. Понятно, нервы, и тренера понять можно. Но, опять же, до какого-то определенного момента его можно понять. Когда никакой ошибки нет – такое поведение вообще непонятно.

Я бы обратил внимание руководства «Спартака», почему Станкович и его тренерский штаб себе такое позволяют. То, что два помощника провоцируют Станковича, – это 100 процентов. От них исходит весь негатив, который заводит тренера.

Нужно объяснить Станковичу, что команда всегда будет играть без тренера. Если руководство устраивает ситуация, когда командой руководит тренер вратарей, – да ради бога. Надо будет – уборщица будет руководить командой. Но за то, что делает Станкович и штаб, судьи будут наказывать.

Егоров ведь еще слиберальничал в том плане, что Станковичу сразу надо было показывать красную прямую. Как только он выскочил на поле – красная. Но в этой ситуации, видимо, неправильно донес информацию резервный арбитр, который был очень латентный. Половину тренерского штаба «Спартака» надо было выгонять. Пускай на трибуне сидят, смотрят, орут, посылают кого и куда хотят – там это можно делать. А на скамейке будет руководить уборщица Надя – будет тишина, потому что она не разбирается в футболе.

Руководство же пыталось поднять вопрос поведения Станковича перед сезоном – это была основная претензия к тренеру.

Вспомните обнимашки перед матчем – это лицемерие чистой воды. Перед матчем Станкович жмет арбитру руку, обнимает его, а после вроде как оскорбляет его разными словами. Ну что это? Во дворе за такое и лицо могут разбить. Прекращать надо эти обнимашки. Есть конкретные указания, что если тренер даже в технической зоне агрессивно машет руками – это красная.

– Не получится, что Станкович раньше работу потеряет, чем исправится?

– А мы не должны об этом думать. Думать арбитрам нужно за себя, чтобы правильно с таким человеком поступить. А руководству «Спартака» – не допустить, чтобы уборщица баба Надя клубом руководила, – сказал экс-судья.

КДК в пятницу рассмотрит удаление Станковича в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» приглашен на заседание

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoДеян Станкович
Игорь Федотов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Егор Егоров
logoсудьи
