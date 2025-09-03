  • Спортс
  • Федотов об удалении Кордобы: «За такое дают от двух игр, об отмене красной и речи идти не может. Если вопрос политический, сыграет ли он с «Зенитом», наверное, накажут на один матч»
70

Федотов об удалении Кордобы: «За такое дают от двух игр, об отмене красной и речи идти не может. Если вопрос политический, сыграет ли он с «Зенитом», наверное, накажут на один матч»

Игорь Федотов уверен, что удаление Джона Кордобы не отменят.

Арбитр Рафаэль Шафеев обслуживал центральный матч 7-го тура Мир РПЛ между лидерами чемпионата России ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). На 56-й минуте он удалил форварда «быков» Джона Кордобу за опасную игру шипами против защитника Мойзеса Барбозы.

«Давайте обозначим сразу – никакого скандала и ужасного судейства тут не было.

На 20-й минуте Шафеев правильно показывает желтую, а не красную карточку Жоао Виктору. Мяч был уже практически у Акинфеева, поэтому Кордоба к нему не успевал. Это желтая, но никак не красная карточка.

Дальше – к отмене гола Кисляка в ворота «Краснодара». Во-первых, не надо считать никакие секунды, в правилах про них ничего не сказано. После фола игрока ЦСКА пошла атака хозяев поля, а владение мяча к «Краснодару» не возвращалось. При этом атака шла вертикальная, к центру поля мяч также не возвращался. Поэтому это все – одна фаза атаки, и неважно, сколько именно секунд она длилась.

Во-вторых, второй желтой за фол, которую требовал «Краснодар», там также не было. Нарушение – с краю, задержка была бедром, никто особо никуда не убегал. Можно назвать это спорным решением, однако для меня оно нормальное.

Самый громкий эпизод – удаление Кордобы. У меня к Шафееву только одна претензия – удалять Джона надо было сразу. По единственному повтору – с центра поля – мы не увидели, попал он в руку Мойзесу или нет. Скорее всего, контакт был, а у ВАР были и другие ракурсы. Да, Кордоба сыграл в мяч, но потом у него появилась возможность убрать ногу. Он этого не сделал и открытыми шипами полетел в Мойзеса.

В протоколе при этом написали, что было агрессивное поведение и удар ногой – это серьезно, обычно за такое дают от двух встреч. Если тут вопрос политический – сыграет ли Джон с «Зенитом» [через тур, 21 сентября], то, наверное, его накажут на один матч. Однако об отмене красной тут речи идти не может.

Еще два спорных момента: на 81-й минуте Шафеев правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА: мяч попал в локоть, но это ближняя рука, и она была в нормальном положении.

А вот по моменту на 96-й минуте есть вопросы к ВАР. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот ВАР обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и ВАР это не исправил. Почему – я не знаю.

1:1 – лучший результат для арбитра в таком матче. Недовольство «Краснодара» тут я понять не могу – им повезло, что в концовке ошиблись в их пользу и не назначили пенальти за руку», – сказал бывший судья Федотов.

Скандальное удаление Кордобы – согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
