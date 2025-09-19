Экс-судья Федотов о рукопожатиях арбитров с тренерами: «Эксперимент пора заканчивать – это лицемерие. Станкович обнимает судью, а потом оскорбляет. Талалаев – то же самое»

Экс-судья Игорь Федотов заявил, что в РПЛ не нужны рукопожатия судей с тренерами.

«Эксперимент с рукопожатиями и обнимашками пора заканчивать. Это чистой воды лицемерие, когда Станкович как сына обнимает судью Егорова перед игрой, а потом позволяет себе оскорбления в его адрес и получает красную.

То же самое относится и к Талалаеву : перед матчем обнимается, чуть ли не говорит: «Ты мой родной, любимый». А как только что-то происходит на поле, сразу же «####### вы конченые». Ну хватит уже, не получился эксперимент.

Лучше попробовать так, как это делают в Германии: там за час до игры на стадионе собирают судей, тренеров и капитанов, и каждый из них высказывается.

Судьи объясняют свои требования и, условно говоря, просят не дерзить кого-то из игроков, тренерский штаб просит дать командам побороться. Такая картинка выглядит лучше и понятнее», – сказал бывший судья РПЛ Игорь Федотов .

