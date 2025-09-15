Дмитрий Егоров ответил Владимиру Соловьеву по поводу критики приглашения Нани.

Телеведущий осудил участие португальского футболиста в WINLINE Кубке Медиалиги в составе «Альфа-Банки»: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний».

«Во-первых, в его [Соловьева] программе заявляется, что в третьей лиге уже заявляют иностранцев (об этом в эфире шоу Соловьева сказал Карен Шахназаров – Спортс’’).

Нет, не заявляют. Это правилами запрещено. Ошибка. Ценность мнений уважаемых участников шоу в категории: лица, интересующиеся футболом от 18 до 45, снижается.

Во-вторых, основа политических шоу – приглашение малопопулярных иностранных экспертов, например, из США. И разве не комично звучит вопрос: «зачем их приглашать, своих разве мало?»

Но именно таким же вопросом задается ведущий, рассуждая о приезде куда более известного в мире футболиста Нани. Явное несоответствие, которое также снижает ценность мнений.

Вывод: мы все-таки говорим о некой здравой, справедливой и открытой к дружбе России. И в условиях дефицита кадров в приглашении звезды «МЮ » нет ничего зазорного.

Как нет ничего зазорного в том, с какими почестями коллеги Соловьева встречали в России Такера Карлсона. И я уверен, они бы мечтали заполучить Такера в свой прямой эфир.

В общем, подобные выступления не идут на пользу. Жаль, что уважаемый Карен Шахназоров также выдал плохую повестку», – написал президент «БроукБойз ».

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола