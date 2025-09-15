  • Спортс
  • Егоров о словах Соловьева про Нани: «В приглашении нет ничего зазорного, как и нет ничего зазорного во встрече с почестями Такера Карлсона. Мы же говорим об открытой к дружбе России»
Егоров о словах Соловьева про Нани: «В приглашении нет ничего зазорного, как и нет ничего зазорного во встрече с почестями Такера Карлсона. Мы же говорим об открытой к дружбе России»

Дмитрий Егоров ответил Владимиру Соловьеву по поводу критики приглашения Нани.

Телеведущий осудил участие португальского футболиста в WINLINE Кубке Медиалиги в составе «Альфа-Банки»: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний».

«Во-первых, в его [Соловьева] программе заявляется, что в третьей лиге уже заявляют иностранцев (об этом в эфире шоу Соловьева сказал Карен Шахназаров – Спортс’’). 

Нет, не заявляют. Это правилами запрещено. Ошибка. Ценность мнений уважаемых участников шоу в категории: лица, интересующиеся футболом от 18 до 45, снижается.

Во-вторых, основа политических шоу – приглашение малопопулярных иностранных экспертов, например, из США.  И разве не комично звучит вопрос: «зачем их приглашать, своих разве мало?»

Но именно таким же вопросом задается ведущий, рассуждая о приезде куда более известного в мире футболиста Нани. Явное несоответствие, которое также снижает ценность мнений.

Вывод: мы все-таки говорим о некой здравой, справедливой и открытой к дружбе России. И в условиях дефицита кадров в приглашении звезды «МЮ» нет ничего зазорного. 

Как нет ничего зазорного в том, с какими почестями коллеги Соловьева встречали в России Такера Карлсона. И я уверен, они бы мечтали заполучить Такера в свой прямой эфир.

В общем, подобные выступления не идут на пользу. Жаль, что уважаемый Карен Шахназоров также выдал плохую повестку», – написал президент «БроукБойз».

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
