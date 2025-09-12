Дмитрий Егоров: «Броуки» и «Амкал» тянут медиафутбол. Я не увидел поздравлений ни от Азамата, Lit Energy, Lotus и других»

Дмитрий Егоров высказался после успехов «Броуков» и «Амкала» в Кубке России.

«Броуки » и «Амкал» тянут медийный футбол. Не хотелось бы говорить обо всем медийном футболе. Я что-то не видел в своем телефоне ни одного поздравления от представителей медиафутбола, от руководителей команд. Я не слышал Славу Подберезкина, не видел звонков Азамата , хотя по другим поводам он любит позвонить. Мне ничего не говорили ребята из Lit Energy , Lotus Music и других команд.

Этим летом «Амкал » и «Броуки» тянут медиафутбол. «Амкал» и «Броуки» играли в финале предыдущего сезона Медиалиги , играли в финале Казахстана и выиграли МФЛ-5 и прошлогодний Кубок Лиги . Чем могут похвастаться остальные? Ну, матчем с «Краснодаром», – сказал президент «Броуков».

Напомним, «Броуки» обыграли «Сатурн» (2:0), «Амкал» прошел «Салют» (2:1) в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. За «БроукБойз» сыграли Федор Смолов и Ари, за «Амкал» – 70-летний Александр Медведев. Советник председателя «Зенита» стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

