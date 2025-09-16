  • Спортс
  • «Я произведение ####### искусства! У меня растут волосы, я могу бегать и не пить!» На «Столе» произошла дикая перепалка между Федосом и Райзеном
«Я произведение ####### искусства! У меня растут волосы, я могу бегать и не пить!» На «Столе» произошла дикая перепалка между Федосом и Райзеном

На «Столе» произошла перепалка между Федосом и Райзеном.

Федос: «У Райзена есть недостаток – внутри себя он очень злой человек. Мне кажется, что с этим жить довольно сложно»

Райзен: «Братан, я в таком режиме нахожусь, в котором ты бы сдох за неделю. Мне хватает четыре часа сна, я могу сделать пробежку, порадоваться жизни без алкоголя. Я просто не люблю таких, как ты, которые хотят казаться добрыми. Не люблю людей, которые говорят, что кто-то злой, а кто-то – добрый.

В каждом из нас есть частичка дьявола и частичка бога. Прими это дерьмо. Если ты думаешь, что ты святой – ты ошибаешься. Я бы нашел в тебе гораздо больше минусов: за твои ###### [тупые] шутки, за твой ####### [нехороший] образ жизни, за то, что вы пьете алкоголь на ###### [большую] аудиторию, которая состоит из детей.

На мой взгляд – ты злой человек, потому что ты выбираешь, кто добряк, а кто – злой. В нас есть хорошая и плохая сторона. Просто кто-то пытается играть в лицемерные игры, кто-то такой, какой он есть.

Просто иди ##### [нафиг]! Иди ##### [нафиг], братан. Я лучше тебя во всем. Я произведение ######## [долбанного] искусства! У меня растут волосы, я могу бегать и не пить! И вообще я хорош! А ты – ###! И ##### [лицо] свое здесь завали! Это мой ###### [долбанный] «Стол», поэтому завали свое ##### [лицо], со своей «Банкой»! Вы реально ####### [фиговые]!»

Федос: «Я пью на аудиторию, а ты такими фразами показываешь сумасшедший пример людям. Что ты можешь говорить о примерах, которые я подаю людям, если ты себя ведешь хуже... Мне даже сложно подобрать сравнение»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
