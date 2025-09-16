Дмитрий Егоров: «Маврин смотрелся не хуже Нани, притом разница у них – 2 года, и Вася никогда не играл в профи»

Дмитрий Егоров сравнил игру Василия Маврина и Нани в WINLINE Медиалиге.

«Давайте мы здесь будем объективными: Маврин смотрелся не хуже, чем Луиш Нани, при том, что у них разница в два года, и Маврин никогда не занимался профессиональным футболом.

Это я к тому, сделал ли Нани ключевую разницу? Да, он два раза на фланге обыграл оппонентов, но его подачи разве получились суперопасными – нет. Повторюсь, он обыграл оппонентов, прокинул мяч между ног защитнику, но чем-то суперопасным это завершилось? Мне кажется, что нет.

Во втором тайме Нани и вовсе оказался на банке, а когда вышел на поле, игра была сделана – счет стал 3:1», – сказал президент «БроукБойз».

Чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче WINLINE Кубка Лиги. Нани вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти. Маврин отдал три голевые передачи.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола