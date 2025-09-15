Вратарь 2Drots Ланда: «Ландаков – легендарный, запомните!»

Ланда не собирается расслабляться, став основным вратарем 2Drots.

«Великий у нас один. Мы уже договорились: Сычев – великий, я – легендарный. Ландаков – легендарный, запомните!

Сегодня было тяжелее. Если бы в прошлый раз не получилось, ничего страшного. Сейчас от меня уже ждали. Было ощущение, что нужно еще больше сделать. В голове есть мысль, что если хорошо оттренируюсь, буду играть. Но настроение – только тренироваться еще больше, чтобы не расслабить булки и не упасть в грязь лицом.

С Сычевым смену ролей не обсуждали. Это же не схему поменять. У Димы случилась травма, потом околофутбольные дела. Я хорошо провел игру – это нормально, конкуренция. За счет этого, я уверен, Дима вырос. Дима впервые оказался в ситуации, когда ему надо доказывать – для него это тоже большой плюс», – рассказал голкипер 2Drots в беседе с корреспондентом Спортса’’ Екатериной Бурделовой.

Ланда второй тур подряд выиграл серию буллиталити для 2Drots в WINLINE Кубке Лиги.