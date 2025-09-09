Сибскана о Волочковой: «Баба бухает и всякую ##### на камеру несет»

Сибскана высказался о появлении на поле Анастасии Волочковой в Кубке Медиалиги.

Анастасия Волочкова вышла на поле за FC Ars против «Титана» во втором туре WINLINE Кубка Лиги.

Некит : «Какого ### [почему] вы смеетесь над госпожой Волочковой?»

Сибскана : «У нее не самая лучшая репутация».

Некит : «Ой ##### [блин], да что она сделала?!»

Сибскана : «Баба бухает и всякую ##### [бред] на камеру несет!»

Некит : «А что, девушке нельзя выпить немножко шампанского?»

Сибскана : «Окей, она пришла, дала интервью. Но выходить на поле – это уже сомнительно».

Крысева : «Вот история произошла. Но некоторым она не заходит».

Некит : «Кому?»

Крысева : «Вот перформанс «Амкала » в Кубке России почему-то откликается».

Некит : «Для меня Волочкова – это ####### [круто]!»

