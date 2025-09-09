Сибскана о Волочковой: «Баба бухает и всякую ##### на камеру несет»
Сибскана высказался о появлении на поле Анастасии Волочковой в Кубке Медиалиги.
Анастасия Волочкова вышла на поле за FC Ars против «Титана» во втором туре WINLINE Кубка Лиги.
Некит: «Какого ### [почему] вы смеетесь над госпожой Волочковой?»
Сибскана: «У нее не самая лучшая репутация».
Некит: «Ой ##### [блин], да что она сделала?!»
Сибскана: «Баба бухает и всякую ##### [бред] на камеру несет!»
Некит: «А что, девушке нельзя выпить немножко шампанского?»
Сибскана: «Окей, она пришла, дала интервью. Но выходить на поле – это уже сомнительно».
Крысева: «Вот история произошла. Но некоторым она не заходит».
Некит: «Кому?»
Крысева: «Вот перформанс «Амкала» в Кубке России почему-то откликается».
Некит: «Для меня Волочкова – это ####### [круто]!»
Шпагат Волочковой, Генич с «Матч ТВ» выбил болельщиков «Спартака». Хайлайты Кубка Медиалиги
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
