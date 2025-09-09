  • Спортс
  • Шера о словах Некита про бывших игроков 2Drots в ФК «10»: «Он этой фразой чуть ##### пацанов, которые у него в команде. Мы с этого посмеялись»
0

Шера о словах Некита про бывших игроков 2Drots в ФК «10»: «Он этой фразой чуть ##### пацанов, которые у него в команде. Мы с этого посмеялись»

Андрей Шерешков оценил слова Некита о бывших игроках 2Drots в составе ФК «10».

Севастиан Терлецкий: «Некит сравнил бывших игроков 2Drots, которые сейчас играют за «Десятку», с девушками. Как тебе аналогия?»

Шера: «Я с этого очень посмеялся. Он этой фразой чуть ##### [уколол] пацанов, которые у него в команде. Мы с этого посмеялись. «Вас #### [трахают] там что ли? Что происходит?» Это классная тема поразгонять-посмеяться. У меня нет к этому негатива. Я не обижен на Некита.

Все посмеялись с этого. Не было такого, что мы сказали: «Он, что, ##### [офигел]? Это он сказал, что #### [трахал] меня?»

Я за то, чтобы всегда отвечать за свои слова. Если я пошучу и кого-то оскорблю – мне не западло извиниться. За слова надо отвечать. Конкретно слова Некита в меня не попали, я посмеялся».

«Мы ####### девочек, они перешли к Азамату. Они твои, не ревнуй». Некит о радости президента ФК «10» от вылета 2Drots

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
