Капитан 2Drots Сэмио сыграл впервые с марта. Он восстановился после перелома
Сэмио вернулся после травмы.
Защитник 2Drots появился на замену во втором тайме 2-го тура элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги против Lotus Music.
В марте у капитана 2D был диагностирован перелом голени. Он получил травму в предсезонном матче и перенес операцию.
Сэм полностью пропустил шестой сезон Медиалиги и матчи 2Drots в FONBET Кубке России-2025/26.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости