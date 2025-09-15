Сэмио вернулся после травмы.

Защитник 2Drots появился на замену во втором тайме 2-го тура элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги против Lotus Music .

В марте у капитана 2D был диагностирован перелом голени. Он получил травму в предсезонном матче и перенес операцию.

Сэм полностью пропустил шестой сезон Медиалиги и матчи 2Drots в FONBET Кубке России-2025/26.