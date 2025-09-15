Егоров считает, что «Зенит» обыграл бы дома «Ливерпуль» в ЛЧ: «С Жерсоном! Вы че, издеваетесь?» Смолов ответил: «Шансов ноль»

Дмитрий Егоров считает, что «Зенит» набрал бы 15 очков в группе Лиги чемпионов.

Андрей Панков: «Допустим, нынешний «Зенит» вместо «Марселя». У него «Ливерпуль», «Реал», «Аталанта», «Брюгге», «Аякс», «Спортинг» и «Юнион Сент-Жиллуаз».

Дмитрий Егоров: «Сразу говорю: «Ливерпуль» дома – выиграли, «Реал» на выезде – проиграли».

Федор Смолов: «Ты про «Зенит» сейчас говоришь?»

Дмитрий Егоров: «Да. Вы хотите сказать, что «Зенит» не выиграет у «Ливерпуля»?»

Андрей Панков: «Нет, конечно».

Федор Смолов: «Я думаю, шансов ноль».

Дмитрий Егоров: «Нынешний «Зенит» с Жерсоном? Вы че, издеваетесь? «Реал» на выезде – проиграют».

Федор Смолов: «Как будто там больше шансов сыграть вничью, чем обыграть «Ливерпуль» дома. «Аякс» дома – думаю, победа. «Спортинг» на выезде – в лучшем случае ничья. «Ньюкасл» дома – победа, мне кажется. Всех, кроме топовых английских команд, которые из года в год участвуют в Лиге чемпионов, можно обыгрывать достаточно легко. По крайней мере дома» «Юнион»? Ничья, ну можно обыгрывать».

Андрей Панков: «В лучшем случае 10-11 очков».

Дмитрий Егоров: «Я считаю 15-16».