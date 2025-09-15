Владимир Соловьев раскритиковал приезд Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»

Владимир Соловьев резко отреагировал на приглашение Нани в WINLINE Медиалигу.

Чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка » в матче Кубка Лиги против «Амкала » (1:3).

38-летний вингер вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

«Я тут прочитал на каком-то околоспортивном сайте, что вот такое счастье – к нам покупают западных пенсионеров и привозят в какую-то Медиалигу!

И вот они, наконец, играют в России! Наконец-то старичье и отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний, и какое счастье – их привозят сюда! И они так радуются этому! Не хочу даже в ответ что-то говорить...

Чем платить своим, лучше в любительскую лигу завезти хлам со всей Европы. И гордиться этим!» – сказал телеведущий.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола