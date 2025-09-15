Нани: «Я был близок к переходу в «Зенит» и реально хотел, потому что тогда это был великий клуб. С «МЮ» не смогли договориться»
Нани рассказал, что в свое время мог оказаться в «Зените».
«Я был очень близок к переходу в «Зенит». Они много раз обращались ко мне. Им нравилось, как я играю.
«Манчестер Юнайтед» и «Зенит» не смогли договориться о моем переходе. Я реально хотел перейти в «Зенит», потому что тогда это был великий клуб с хорошими игроками.
Повторюсь, что был очень близок к трансферу», – сказал бывший хавбек «МЮ» и сборной Португалии.
На прошлой неделе Нани приехал в Россию и сыграл в WINLINE Медиалиге в составе «Альфа-Банки».
Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола
