Нани: «Я был близок к переходу в «Зенит» и реально хотел, потому что тогда это был великий клуб. С «МЮ» не смогли договориться»

Нани рассказал, что в свое время мог оказаться в «Зените».

«Я был очень близок к переходу в «Зенит». Они много раз обращались ко мне. Им нравилось, как я играю.

«Манчестер Юнайтед » и «Зенит » не смогли договориться о моем переходе. Я реально хотел перейти в «Зенит», потому что тогда это был великий клуб с хорошими игроками.

Повторюсь, что был очень близок к трансферу», – сказал бывший хавбек «МЮ» и сборной Португалии.

На прошлой неделе Нани приехал в Россию и сыграл в WINLINE Медиалиге в составе «Альфа-Банки».

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола