Нани забил в дебютном матче за «Альфа-Банку» – с пенальти в ворота «Амкала» в Кубке Медиалиги
Нани забил в своем первом матче в WINLINE Кубке Медиалиге.
38-летний португалец сегодня дебютировал в составе «Альфа-Банки» в игре Кубка Лиги против «Амкала» (1:0, первый тайм).
В первом тайме главный арбитр Дмитрий Жилинский назначил пенальти в ворота «Амкала» за попадание мяча в руку Илье Скроботову в штрафной площади.
К мячу подошел Нани и точно исполнил 11-метровый – вратарь Максим Швагирев завалился в противоположный угол.
🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости