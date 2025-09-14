Нани забил в дебютном матче за «Альфа-Банку» – с пенальти в ворота «Амкала» в Кубке Медиалиги

Нани забил в своем первом матче в WINLINE Кубке Медиалиге.

38-летний португалец сегодня дебютировал в составе «Альфа-Банки» в игре Кубка Лиги против «Амкала» (1:0, первый тайм).

В первом тайме главный арбитр Дмитрий Жилинский назначил пенальти в ворота «Амкала» за попадание мяча в руку Илье Скроботову в штрафной площади.

К мячу подошел Нани и точно исполнил 11-метровый – вратарь Максим Швагирев завалился в противоположный угол.

