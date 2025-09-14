«Хотел сыграть против Нани, но посмотрел нарезки и передумал – лучше против него не играть». Гудай о Нани

– Нани приехал в Медиалигу. Как тебе?

– Это огромный кайф. Много людей, кто смотрел тот финал [ЛЧ-07/08 в «Лужниках»]. Много болело за тот «Манчестер» с Кришем. «Банка» точно порадовала всех зрителей медиафутбола и футбола в целом.

– Хотел бы сыграть против него или вместе с ним в команде?

– Была нотка расстройства, что Нани будет играть не следующий тур с нами, а с «Амкалом». Но потом посмотрел нарезки и понял, что лучше против него не играть.

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл в Кубке Медиалиги за «Банку» против «Амкала» (1:3). Единственный гол «Банки» забил Нани – с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола