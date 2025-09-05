Сычев готов перейти в «Альфа-Банку»: «Всегда хотел поработать с Овчинниковым»

Дмитрий Сычев готов перейти в «Альфа-Банку», если не будет играть в 2Drots.

Ранее голкипер 2D заявил, что потерял мотивацию и ему больше не интересно играть в МФЛ. Вратарь хотел бы заниматься деятельностью вне футбола.

Дмитрий Сычев : «Готов ли рассмотреть «Банку», если в 2Drots не буду играть? Ну да, всегда интересно. Очень подкупает, что там Сергей Овчинников . Это большая личность, очень уважаю и мне всегда хотелось поработать с ним, потому что в ЦСКА не получилось. Там, как будто, всего шажочка не хватило, чтобы застать Сергея Ивановича».

Севастиан Терлецкий : «У вас просто новый вратарь травмировался».

Сергей Овчинников : «Я его понимаю, потому что единственная команда, соответствующая статусу медиа, – это только «Банка ». Ему подходит этот формат – без тренировок. У нас релаксирующая обстановка. Поэтому и теоретически, и практически рассмотреть можно».

