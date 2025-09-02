«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге

Прокоп улетает в Испанию на просмотр в Кингс Лиге в клубы Касильяса и Агуэро.

«Улетаю в Испанию 7 сентября. Не знаю, с подписанием контракта или нет, но мне говорили, что меня ждут. У команды поменялся тренер, поэтому надо будет заново просмотр пройти.

Заявка в Кингс Лиге открыта до конца сентября, первая неделя октября под съемки, а потом стартует сезон.

Команды плюс-минус те же, что и были: Касильяса сначала, потом Агуэро . Приоритета нет, главное попасть, а там уже проявить себя. Вопрос денег не стоит, чтобы вокруг играли звезды – не важно.

Возможно ли возвращение в Медиалигу ? Да, конечно возможно, тренер в команде все-таки поменялся, мало ли что. Но я в форме, от себя сделаю все, что возможно», – сказал Прокоп .

Прокоп уже проходил просмотр в испанскую Кингс Лигу весной, однако закрепиться у него не получилось из-за лимита на дозаявку. После Миша вернулся в WINLINE Медиалигу и выступал за ФК «Банка ».

