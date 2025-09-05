  • Спортс
  • Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
3

Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»

Леонид Слуцкий назвал Шахриера Жабборова лучшим игроком WINLINE Медиалиги.

«Я в этом году сидел в аэропорту, и мы с Олегом Веретенниковым – это очень известный российский футболист – смотрели ваш финал против «Броуков». Там были две команды и один игрок другого уровня – это ты.

На медиафутбольном уровне, игроки которые недавно завершили карьеру, такие как Мацей Рыбус или Брайн Идову, так не выделяются, как выделяешься ты. В этом финале, ты был игроком принципиально другого уровня, который все время делал разницу, постоянно создавая остроту с фланга. Поэтому сегодня ты объективно лучший игрок в МФЛ», – заявил бывший тренер сборной России.

В финале МФЛ-6 «Амкал» с Жабборовым в составе, обыграл «Броуков» (2:0)

Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.

В 19 лет вингер стал чемпионом Узбекистана, в 20 – выиграл молодежный Кубок Азии.

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
