Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
«Я в этом году сидел в аэропорту, и мы с Олегом Веретенниковым – это очень известный российский футболист – смотрели ваш финал против «Броуков». Там были две команды и один игрок другого уровня – это ты.
На медиафутбольном уровне, игроки которые недавно завершили карьеру, такие как Мацей Рыбус или Брайн Идову, так не выделяются, как выделяешься ты. В этом финале, ты был игроком принципиально другого уровня, который все время делал разницу, постоянно создавая остроту с фланга. Поэтому сегодня ты объективно лучший игрок в МФЛ», – заявил бывший тренер сборной России.
В финале МФЛ-6 «Амкал» с Жабборовым в составе, обыграл «Броуков» (2:0)
Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.
В 19 лет вингер стал чемпионом Узбекистана, в 20 – выиграл молодежный Кубок Азии.
В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг